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РИАН: российские специалисты выявили слабые места трофейной техники НАТО

29 июля 2023 08:33
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Исследование западной техники, захваченной в ходе боевых действий, выявило, что она обладает приемлемой броней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. 

Однако были выявлены и определенные недостатки у трофейной техники, в частности, низкая мобильность на труднопроходимых участках местности и излишняя сложность конструкции, что осложняет ее ремонт и обслуживание в полевых условиях. Специалистами различных оборонных предприятий России ведутся испытания и продолжается изучение техники НАТО.

В ходе безуспешных атак ВСУ в этом году начали активно применять бронетехнику западных стран, включая танки Lеоpard, американские БМП Bradley и колесные французские танки AMX-10RC.
 

# Международная политика

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