Исследование западной техники, захваченной в ходе боевых действий, выявило, что она обладает приемлемой броней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Однако были выявлены и определенные недостатки у трофейной техники, в частности, низкая мобильность на труднопроходимых участках местности и излишняя сложность конструкции, что осложняет ее ремонт и обслуживание в полевых условиях. Специалистами различных оборонных предприятий России ведутся испытания и продолжается изучение техники НАТО.

В ходе безуспешных атак ВСУ в этом году начали активно применять бронетехнику западных стран, включая танки Lеоpard, американские БМП Bradley и колесные французские танки AMX-10RC.

