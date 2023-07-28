ЕС обязует членов союза платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца

Переговоры по вопросу блокируют четыре страны: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Международные эксперты считают, что недовольство представителей этих государств вызывает один конкретный пункт договора. А именно то, что все государства Евросоюза должны будут принимать мигрантов в соответствии с квотами. В противном случае власти будут обязаны платить в совместный фонд по 20 тысяч евро за каждого беженца, которому отказано в приеме.