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ЕС обязует членов союза платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца

28 июля 2023 19:52
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Внутренние разногласия: у ЕС не получается согласовать миграционную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС обязует членов союза платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца-1

Переговоры по вопросу блокируют четыре страны: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Международные эксперты считают, что недовольство представителей этих государств вызывает один конкретный пункт договора. А именно то, что все государства Евросоюза должны будут принимать мигрантов в соответствии с квотами. В противном случае власти будут обязаны платить в совместный фонд по 20 тысяч евро за каждого беженца, которому отказано в приеме.

# Европейский союз # Фотофакт

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