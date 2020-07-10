Морят голодом и заковывают в цепи. Таиланд использует рабский труд обезьян на кокосовых плантациях

Новости Таиланда. В Таиланде разгорается скандал: зоозащитники выяснили, что на многих кокосовых плантациях в стране используют труд обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде разгорается скандал: зоозащитники выяснили, что на многих кокосовых плантациях в стране используют труд обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животных обучают сбору орехов, применяя при этом крайне жестокие методы дрессировки. Нередко их заковывают в цепи, содержат в тесных клетках и морят голодом.
Организация призывает правительство Таиланда запретить порабощение обезьян. Стоит отметить, Таиланд является одним из крупнейших поставщиков кокосов. В год страна продаёт за границу более миллиона тонн орехов. Теперь индустрия оказалась под ударом. Отчёт зоозащитников вызвал волну возмущения по всему миру и многие страны отказались от продукции.