Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

Новости США. Серия мощных торнадо пронеслась по американским штатам. В сети появляются видео, на которых запечатлены воронки невероятных размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смерч в Миннесоте был такой силы, что сносил дома и деревья, и поднимал их в воздух. Не обошлось без жертв. Известно об одном погибшем. Несколько человек попали в больницу.