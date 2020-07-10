Прямой эфир

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

10 июля 2020 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Серия мощных торнадо пронеслась по американским штатам. В сети появляются видео, на которых запечатлены воронки невероятных размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США-1

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США-3

Смерч в Миннесоте был такой силы, что сносил дома и деревья, и поднимал их в воздух. Не обошлось без жертв. Известно об одном погибшем. Несколько человек попали в больницу.

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США-6

До основания оказались разрушены десятки жилых и инфраструктурных объектов. В пострадавшие от удара стихии районы направлены бригады сотрудников экстренных служб. 

# Торнадо в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Морят голодом и заковывают в цепи. Таиланд использует рабский труд обезьян на кокосовых плантациях
10 июля 2020 09:15

Морят голодом и заковывают в цепи. Таиланд использует рабский труд обезьян на кокосовых плантациях

В Сербии снова митинги. Но уже мирные
10 июля 2020 09:03

В Сербии снова митинги. Но уже мирные

Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер
10 июля 2020 08:49

Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер