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Роскомнадзор допустил полную блокировку мессенджера WhatsApp

23 декабря 2025 07:25
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Роскомнадзор допустил полную блокировку мессенджера WhatsApp-0

WhatsApp может быть полностью заблокирован в РФ, если он не соответствует требованиям законодательства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства объясняется тем, что через мессенджер организуются правонарушения, в том числе терроризм и мошенничество, и он не предпринимает мер по их предотвращению. Вводятся ограничения поэтапно, чтобы дать возможность пользователям перейти на использование других сервисов, в первую очередь российских.

Ранее в этот понедельник пользователи сообщили о перебоях в работе сервиса WhatsApp. С конца ноября регулятор последовательно ужесточает меры в отношении сервиса, ссылаясь на продолжающиеся нарушения.

Фото: pixabay

# Технологии

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