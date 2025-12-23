По меньшей мере 16 человек стали жертвами крупного ДТП в Индонезии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, после чего перевернулся. Спасателям пришлось при помощи спецтехники извлекать людей из поврежденного салона. Всего в момент ЧП там находились 34 пассажира. Около 20 пострадавших доставлены в больницу, пятеро – в критическом состоянии. По предварительным данным водитель превысил скорость и не справился с управлением.