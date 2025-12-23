Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4,4 тыс. долларов за унцию

Золото обновило исторические рекорды. На Нью-Йоркской товарной бирже февральский контракт 2026 года превысил отметку в 4 тысячи 430 долларов за унцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне стоповая цена также поднялась выше 4 тысяч 400 долларов. Эксперты отмечают: стремительный рост связан с усиливающимися геополитическими напряженностями и ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Золото традиционно считается надежным убежищем для инвесторов в периоды нестабильности. Сегодняшние рекорды подтверждают: мировые рынки ищут защиту от рисков, а драгоценный металл вновь становится символом уверенности и сохранности капитала.