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Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4,4 тыс. долларов за унцию

23 декабря 2025 07:24
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Золото обновило исторические рекорды. На Нью-Йоркской товарной бирже февральский контракт 2026 года превысил отметку в 4 тысячи 430 долларов за унцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4,4 тыс. долларов за унцию-2

В Лондоне стоповая цена также поднялась выше 4 тысяч 400 долларов. Эксперты отмечают: стремительный рост связан с усиливающимися геополитическими напряженностями и ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Золото традиционно считается надежным убежищем для инвесторов в периоды нестабильности. Сегодняшние рекорды подтверждают: мировые рынки ищут защиту от рисков, а драгоценный металл вновь становится символом уверенности и сохранности капитала.

# США

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