В Литве утвердили проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону

На военные нужды выделено почти 4 миллиарда 800 миллионов евро. Что составит около 5,4 % ВВП страны. Большая часть средств пойдет на закупку техники, вооружений и экипировки. Остальные направят в том числе на развитие военной инфраструктуры. Например, на дороги, ведущие к учебным полигонам. Госсовет по обороне Литвы до этого постановил, что стране нужно до 2030 года развить оперативные возможности собственной дивизии, в связи с чем в течение нескольких ближайших лет придется выделять на оборону не менее 5-6 % ВВП.