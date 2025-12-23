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В Литве утвердили проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону

23 декабря 2025 05:53
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В Литве утвердили проект бюджета, который предусматривает рекордные расходы на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве утвердили проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону-2

На военные нужды выделено почти 4 миллиарда 800 миллионов евро. Что составит около 5,4 % ВВП страны. Большая часть средств пойдет на закупку техники, вооружений и экипировки. Остальные направят в том числе на развитие военной инфраструктуры. Например, на дороги, ведущие к учебным полигонам. Госсовет по обороне Литвы до этого постановил, что стране нужно до 2030 года развить оперативные возможности собственной дивизии, в связи с чем в течение нескольких ближайших лет придется выделять на оборону не менее 5-6 % ВВП. 

# Европейский союз

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