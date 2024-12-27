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10 дней притворялся мертвым. Боец РФ выбрался из окружения ВСУ

27 декабря 2024 12:35
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Российский солдат с позывным Кузбасс десять суток притворялся мертвым, чтобы выйти из кольца окружения на Курском направлении. Враг заметил их группу и атаковал ее с помощью разведывательных беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

10 дней притворялся мертвым. Боец РФ выбрался из окружения ВСУ-1

Фото: pixabay

Кузбасс остался один среди тел убитых боевых товарищей и украинских военных. Он слился с землей, не двигаясь. Несмотря на упавшую неподалеку гранату, которая не взорвалась, украинцы считали его мертвым. Все это время боец РФ питался шоколадными батончиками и остатками пайка, пил из лужи.

В итоге ему удалось выйти на связь с однополчанами, найдя рацию и пауэрбанк. Они сообщили ему свои координаты, и он отправился ночью к своим. Путь до места эвакуации занял десять часов, затем его отвезли в полевой госпиталь.

# Армия

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