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Более половины промышленников ФРГ уверены, что в 2025-м их ждут мрачные перспективы – опрос

27 декабря 2024 10:55
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Немецкие промышленники со страхом ждут наступления Нового года. И все потому, что они уверены, что в 2025-м их не ждет ничего хорошего. Об этом говорится в опубликованном исследовании Национального института экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины промышленников ФРГ уверены, что в 2025-м их ждут мрачные перспективы – опрос-2

Согласно проведенному ежегодному опросу крупнейших отраслевых ассоциаций, выяснилось, что почти 80 % объединений вынуждены были признать, что итоги 2024 года оказались гораздо хуже, чем они могли предполагать. Немецкие предприятия уничтожают дефицит квалифицированных кадров, высокие тарифы на энергоносители и материалы, а также чрезмерная бюрократия. Политический хаос внутри страны отпугивает инвесторов. Около половины руководителей крупных предприятий уверены, что в 2025 году им придется еще хуже, и боятся, что им будет необходимо сокращать производство и проводить массовые сокращения.

# Опрос # Кризис в ЕС

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