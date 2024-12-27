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Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы

27 декабря 2024 12:19
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и объявил досрочные выборы на 23 февраля. Он отметил, что это в интересах Германии. Бундестаг продолжит свою работу до первой сессии нового состава, а Федеральное правительство - до формирования нового кабинета. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы-1

Фото: pixabay

Канцлер Олаф Шольц выступил с предложением о расформировании парламента после того, как Бундестаг вышел из доверия к его правительству. Это произошло после кризиса в правительстве, который начался в ноября после увольнения министра финансов Кристиана Линднера. По результатам опросов, оппозиционный блок ХДС/ХСС лидирует с показателем чуть более 30 процентов, за ним следует «Альтернатива для Германии» с 20 процентами и социал-демократы на третьем месте с 15 процентами.

# Международная политика

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