Президент Германии распустил парламент и назначил новые выборы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и объявил досрочные выборы на 23 февраля. Он отметил, что это в интересах Германии. Бундестаг продолжит свою работу до первой сессии нового состава, а Федеральное правительство - до формирования нового кабинета. Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер Олаф Шольц выступил с предложением о расформировании парламента после того, как Бундестаг вышел из доверия к его правительству. Это произошло после кризиса в правительстве, который начался в ноября после увольнения министра финансов Кристиана Линднера. По результатам опросов, оппозиционный блок ХДС/ХСС лидирует с показателем чуть более 30 процентов, за ним следует «Альтернатива для Германии» с 20 процентами и социал-демократы на третьем месте с 15 процентами.