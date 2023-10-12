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Росавиация опровергла сообщения о 5 сигналах тревоги у самолётов над Россией

12 октября 2023 12:26
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Появившиеся в СМИ сообщения о нештатных ситуациях на рейсах и включении аварийных сигналов на борту 5 самолетов не соответствуют реальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Все полеты проходят в нормальном режиме, обеспечивая безопасность полетов. В автоматизированной системе организации воздушного движения Санкт-Петербургского центра аварийных сигналов не зарегистрировано.

Информация о включении аварийных сигналов поступила в СМИ от иностранной службы FlightRadar24, где, по всей видимости, имел место технический сбой. За точность информации, предоставленной этой службой, российские специалисты не отвечают, указывает Росавиация.

# Авиация

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