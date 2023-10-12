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Представитель израильской армии подтвердил, что ХАМАС обезглавливал детей

12 октября 2023 11:29
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Пресс-секретарь ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) Джонатан Конрикус подтвердил информацию о том, что в минувшие выходные боевики ХАМАСа убивали и обезглавливали детей во время вторжения на израильскую территорию. Об этом сообщает The Guardian.

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Это было сказано на основании информации, поступившей от судмедэксперта, побывавшего в киббуце Беэри, где были убиты десятки гражданских лиц. В ходе нападения ХАМАСа на кибуц Кфар-Аза погибло не менее 40 детей. Некоторым из них отрубили головы. 

# Гибель детей

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