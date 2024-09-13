Роналду первым в истории достиг миллиарда подписчиков в социальных сетях

Португальский футболист Криштиану Роналду преодолел рубеж в один миллиард подписчиков на всех своих социальных сетях, включая Instagram, Facebook, YouTube, Kuaishou, Weibo и соцсеть X. Об этом пишет ТАСС.

Роналду выразил признательность своим фанатам, назвав это событие подтверждением их общей увлеченности и любви к игре. Он признал свое скромное начало и отметил, что его успех был достигнут благодаря семье и фанатам.

Роналду, которому 39 лет, имеет внушительный список достижений в своей профессиональной карьере, в том числе пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. На его счету рекорд по числу лучших бомбардиров в истории сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Роналду стал первым в истории футбола, забившим 900 голов в карьере в официальных матчах. Он был пять раз удостоен престижной премии «Золотой мяч». Роналду заявил, что намерен и дальше бороться, побеждать и творить историю вместе со своими болельщиками.