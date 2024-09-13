Китай обозначил США четыре «красные линии»

Китайский посол в США Се Фэн призывает Вашингтон не подшучивать над Пекином и обозначил четыре «красные линии» в наших отношениях: китайский Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подверг критике политизацию отношений, сосредоточение внимания на вопросах национальной безопасности и использование «китайской карты» во внутриполитической борьбе. Се Фэн отметил, что противостояние Пекина и Вашингтона было бы невыносимым для обеих сторон и всего мира.