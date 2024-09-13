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Сикорский не смог сдержать смех в разговоре о терактах атаках на «Северных потоках»

13 сентября 2024 08:28
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не смог сдержать смех в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, когда обсуждал подрыв «Северного потока». Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Польша посчитала это «хорошей работой» и что американцам было известно об этом заранее.

В августе Генеральная прокуратура Германии выписала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по подводному спорту, которого подозревают в причастности к нападению.

Его личность была установлены по фотографии, полученной с дорожной камеры. Взрывы на газопроводе «Северный поток» прогремели 26 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал это терактом, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

# Международная политика

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