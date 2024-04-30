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Рогов: ВСУ сбежали из села Работино на Запорожском направлении

30 апреля 2024 14:51
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Российские войска заняли село Работино, которое находится в Запорожской области. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По информации депутата, ВСУ отступили из опорных пунктов населенного пункта, чем воспользовались ВС РФ. Ранее сообщалось, что в конце февраля российские военные смогли завладеть южной стороной села, а также в центром. Ожесточенные бои шли на протяжении трех месяцев.

В данный момент проводится зачистка прилегающих территорий 71-м мотострелковым полком российских вооруженных сил.

# Международная политика

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