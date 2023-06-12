Рогов: в Украине из-за контрнаступления возникла нехватка донорской крови

Из-за контрнаступления в Украине наблюдается нехватка донорской крови. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начавшемся контрнаступлении ВСУ, но цели Киева не были реализованы ни на одном направлении ведения боевых действий.

Рогов заметил, что в самых разных регионах Украины раздаются голоса о необходимости срочной донорской крови в связи с колоссальными потерями среди украинских бойцов. Сформированный перед наступлением ВСУ запас донорской крови уже истощен, что явно указывает на большие потери Вооруженных сил Украины.