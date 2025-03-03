Рогов: саммит ЕС в Лондон был похож на сельскую свадьбу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил неформальный саммит европейских руководителей в Лондоне с сельской свадьбой с испуганными гостями. Об этом пишет РИА Новости.

«...сильно напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями и почему-то без обещанной драки», – заявил он, говоря о саммите в Британии.

Встреча 2 марта была сосредоточена на обсуждении ситуации в Украине и вопросов коллективной европейской безопасности. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что гарантии безопасности для Киева должны быть поддержаны Соединенными Штатами.