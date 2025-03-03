Глава МИД Литвы: неприглашение стран Балтии на саммит в Британии было ошибкой

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что отказ от приглашения стран Балтии на воскресный лондонский саммит был ошибочным, так как они должны принимать участие в таких дискуссиях. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что любое решение по Украине затронет балтийские страны, и его влияние будет ощущаться немедленно.

Будрис отметил, что Запад должен сконцентрироваться на одном формате обсуждения ситуации в Украине, а не разбрасываться на несколько форматов.