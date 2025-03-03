Глава МИД Литвы: неприглашение стран Балтии на саммит в Британии было ошибкой

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что отказ от приглашения стран Балтии на воскресный лондонский саммит был ошибочным, так как они должны принимать участие в таких дискуссиях. Об этом пишет ТАСС.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что отказ от приглашения стран Балтии на воскресный лондонский саммит был ошибочным, так как они должны принимать участие в таких дискуссиях. Об этом пишет ТАСС.
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Он отметил, что любое решение по Украине затронет балтийские страны, и его влияние будет ощущаться немедленно.
Будрис отметил, что Запад должен сконцентрироваться на одном формате обсуждения ситуации в Украине, а не разбрасываться на несколько форматов.