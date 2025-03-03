Прямой эфир

Глава МИД Литвы: неприглашение стран Балтии на саммит в Британии было ошибкой

03 марта 2025 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что отказ от приглашения стран Балтии на воскресный лондонский саммит был ошибочным, так как они должны принимать участие в таких дискуссиях. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД Литвы: неприглашение стран Балтии на саммит в Британии было ошибкой-1

Фото: pixabay

Он отметил, что любое решение по Украине затронет балтийские страны, и его влияние будет ощущаться немедленно.

Будрис отметил, что Запад должен сконцентрироваться на одном формате обсуждения ситуации в Украине, а не разбрасываться на несколько форматов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в конфликте в Украине
03 марта 2025 11:43

Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в конфликте в Украине

Орбан упрекнул лидеров стран ЕС в желании продолжать войну в Украине
03 марта 2025 11:07

Орбан упрекнул лидеров стран ЕС в желании продолжать войну в Украине

Один человек убит. В Израиле на автовокзале в Хайфе произошел теракт
03 марта 2025 11:06

Один человек убит. В Израиле на автовокзале в Хайфе произошел теракт