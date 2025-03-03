Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в конфликте в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова лидера Украины Владимира Зеленского в Белом доме подтвердили правоту президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что правота заключается в том, что Киев не желает урегулировать конфликт.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне перешла в перепалку, и Трамп выгнал Зеленского, отменив сделку по редкоземельным металлам. Европейские лидеры поддержали Зеленского после инцидента.