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Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в конфликте в Украине

03 марта 2025 11:43
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова лидера Украины Владимира Зеленского в Белом доме подтвердили правоту президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в конфликте в Украине-1

Фото: kremlin.ru

Он уточнил, что правота заключается в том, что Киев не желает урегулировать конфликт. 

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне перешла в перепалку, и Трамп выгнал Зеленского, отменив сделку по редкоземельным металлам. Европейские лидеры поддержали Зеленского после инцидента.

# Международная политика

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