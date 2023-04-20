Дата контрнаступательной операции ВСУ, которая по сообщениям СМИ стартует 30 апреля 2023 года, совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Если брать во внимание, как нацистский режим поклоняется фашистской идеологии, вполне вероятно, что начало ударной спецоперации Киев может приурочить к дате смерти Гитлера, сказал Рогов. Он выразил уверенность, что при таком раскладе ВСУ ждет такой же разгром, как и вермахт.

Как сообщалось, в американском издании Newsweek появилась информация о том, что контрнаступательная операция ВСУ начнется в конце текущего месяца, 30 апреля. В среду, 19 апреля, в Минобороны Украины проинформировали, что контрнаступление в Донбассе началось на четырех направлениях.