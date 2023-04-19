Министерство обороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины начали ударное наступление в Донбассе на четырех направлениях, сообщает замглавы украинского оборонного ведомства Анна Маляр, пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. То, что уже сейчас происходит на поле боя – это элемент контрнаступательной операции, контрштурм, заявила представитель Минобороны Украины. Говоря о Бахмуте (украинское название Артемовска), Маляр отметила, что там также происходят активные штурмовые действия.

Ранее американское издание Newsweek, ссылаясь на слитые документы американских разведслужб, писало, что старт контрнаступательной операции ВСУ запланирован на 30 апреля текущего года. Ударное наступление в ближайшее время анонсировали украинские и западные чиновники.