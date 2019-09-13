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Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула

13 сентября 2019 09:05
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Новости Турции. В одном из ресторанов турецкого Стамбула посетителей обслуживают роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула-1

В заведении уже работают три робота-официанта. Они чётко знают, к какому столику нужно подойти и могут даже общаться с клиентами.

Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула-4

По словам директора ресторана, с появлением механического обслуживающего персонала, посещаемость заведения значительно возросла. Клиентам очень любопытно, как же всё это происходит.

Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула-7

Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула-9

# Технологии # Фотофакт

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