Роботы-официанты обслуживают посетителей в ресторане Стамбула

Новости Турции. В одном из ресторанов турецкого Стамбула посетителей обслуживают роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заведении уже работают три робота-официанта. Они чётко знают, к какому столику нужно подойти и могут даже общаться с клиентами.