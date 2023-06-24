Путин: тот, кто готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это

Случилось это в ответ на распространенное в соцсетях заявление главы частной военной компании «Вагнер», который обвинил Минобороны России в обстреле тыловых лагерей ЧВК. Евгений Пригожин пообещал ответить на это и раскритиковал работу ведомства.

В Беларуси особенно пристально следят за событиями, происходящими у нашего ближайшего союзника. Вечером 23 июня ФСБ России возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и военнослужащим России, а также к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру. Президент России обозначил, что в нынешних тяжелейших условиях противостояния внутренние распри – путь к поражению, удар в спину народу и всей стране. Действия мятежников Верховный главнокомандующий союзного нам государства назвал предательством.

Владимир Путин, президент России:

Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.