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Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости

24 июня 2023 10:29
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Администрация Ростова-на-Дону обратилась к горожанам с настоятельной рекомендацией не выходить из дома и отказаться от поездок по центру города, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Василия Голубева.

Глава города обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие. Он также уточнил, что правоохранительными органами предпринимаются все меры для обеспечения безопасности. 

В связи с обнародованием в Telegram-канале Евгения Пригожина ряда аудиозаписей, в которых он сообщает, что по его частям якобы наносят удары, и возлагает вину за это на военнослужащих руководства РФ. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

# ЧП # Василий Голубев

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