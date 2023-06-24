Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости

Администрация Ростова-на-Дону обратилась к горожанам с настоятельной рекомендацией не выходить из дома и отказаться от поездок по центру города, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Василия Голубева.

Глава города обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие. Он также уточнил, что правоохранительными органами предпринимаются все меры для обеспечения безопасности.

В связи с обнародованием в Telegram-канале Евгения Пригожина ряда аудиозаписей, в которых он сообщает, что по его частям якобы наносят удары, и возлагает вину за это на военнослужащих руководства РФ. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.