Обещания Украины при помощи западного оружия пробиться к Азовскому морю и вынудить Россию сдаться не сбылись, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

Первая линия обороны России разгромила контратаку украинских войск, получавших оружие и подготовку из США. Главком ВСУ Валерий Залужный требовал большого числа танков, техники и пушек, но и после этого украинским войскам не удавалось добиться успеха на фронте. Теперь Киев вынужден пересматривать свои намерения и позицию. В ходе контрнаступления, начавшегося в июне, Украина применяла западное оружие, но успеха оно не достигло, и потери войск оказались большими.

Риттер полагает, что провал контрнаступления и отсутствие успехов на фронте заставит Киев изменить свои планы. Эксперт заключил, что контрнаступление было провальным, и теперь США говорят Украине, что все кончено, и она должна изменить свою позицию.