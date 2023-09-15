Прямой эфир

Польский министр назвал украинское зерно угрозой для ЕС

15 сентября 2023 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Телюс выразил озабоченность по причине угрозы, исходящей от украинского сельского хозяйства для Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что аграрные аспекты необходимо учитывать в ходе переговоров о присоединении Украины к ЕС. Телюс также выразил мнение, что в решении не продлевать действие эмбарго на украинские зерновые есть политическая подоплека. Он высказал надежду, что эмбарго будет продолжено до тех пор, пока не будут урегулированы все моменты, касающиеся украинской продукции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже направил в Еврокомиссию ультиматум по этому вопросу. 15 сентября истекает срок ограничительных мер в отношении ввоза украинского зерна. Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния выступают за продление запрета до конца года. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США увеличивают санкционный антироссийский список
15 сентября 2023 07:37

США увеличивают санкционный антироссийский список

Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения
15 сентября 2023 06:42

Люди в Марокко всё ещё ждут помощи после землетрясения

Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок заграждения на границе с Россией
15 сентября 2023 06:19

Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок заграждения на границе с Россией