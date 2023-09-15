Польский министр назвал украинское зерно угрозой для ЕС

Польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Телюс выразил озабоченность по причине угрозы, исходящей от украинского сельского хозяйства для Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что аграрные аспекты необходимо учитывать в ходе переговоров о присоединении Украины к ЕС. Телюс также выразил мнение, что в решении не продлевать действие эмбарго на украинские зерновые есть политическая подоплека. Он высказал надежду, что эмбарго будет продолжено до тех пор, пока не будут урегулированы все моменты, касающиеся украинской продукции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже направил в Еврокомиссию ультиматум по этому вопросу. 15 сентября истекает срок ограничительных мер в отношении ввоза украинского зерна. Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния выступают за продление запрета до конца года.