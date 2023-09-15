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США увеличивают санкционный антироссийский список

15 сентября 2023 07:37
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США ужесточают санкции в отношении России, дополнительно включая в них предприятия оборонного, энергетического и финансового секторов, а также представителей элиты. С этим заявлением выступили госсекретарь Америки Энтони Блинкен и Министерство финансов США, сообщает ТАСС.

Они накладывают новые санкции на более чем 150 физических и юридических лиц в связи с проведением Россией военной операции в Украине. Новые санкции коснулись предприятий из различных стран, в том числе РФ, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и Центральноафриканской Республики. В списке оказались 20 россиян и несколько иностранцев. В общей сложности под санкции попали около 70 физических и 100 юридических лиц.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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