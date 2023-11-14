В Литве в шоке от растущих цен на коммунальные услуги

Новости Литвы. Подстраиваться под новую реальность вынуждены жители Литвы. Они в шоке от растущих цен на коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые счета за отопление оказались выше прошлогодних. Люди бьют тревогу и задаются вопросами, кто виноват и что делать. Местные же коммунальщики находят лишь отговорки. Так, глава Ассоциации поставщиков тепла заявил, что цены в расчетниках связаны с холодным октябрем. Якобы температура тогда была на несколько градусов ниже, чем обычно в это время года.