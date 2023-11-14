Прямой эфир

В Литве в шоке от растущих цен на коммунальные услуги

14 ноября 2023 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Подстраиваться под новую реальность вынуждены жители Литвы. Они в шоке от растущих цен на коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве в шоке от растущих цен на коммунальные услуги-1

Первые счета за отопление оказались выше прошлогодних. Люди бьют тревогу и задаются вопросами, кто виноват и что делать. Местные же коммунальщики находят лишь отговорки. Так, глава Ассоциации поставщиков тепла заявил, что цены в расчетниках связаны с холодным октябрем. Якобы температура тогда была на несколько градусов ниже, чем обычно в это время года.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ХАМАС полностью потерял контроль над Газой
14 ноября 2023 17:54

ХАМАС полностью потерял контроль над Газой

Bild: в Германии призывают лишить палестинку Сахвиль гражданства за антисемитизм
14 ноября 2023 14:18

Bild: в Германии призывают лишить палестинку Сахвиль гражданства за антисемитизм

Глава МИД Латвии признал, что страна не в восторге от помощи Украине
14 ноября 2023 13:17

Глава МИД Латвии признал, что страна не в восторге от помощи Украине