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Результаты первого ЦЭ будут пересчитаны по новой методике, баллы можно будет узнать 2 июня

02 июня 2023 11:32
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Результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ) будут пересчитаны по новой методике, и узнать их можно будет уже сегодня, 2 июня. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец.

Он также отметил, что верификация полученных итогов не показала никаких ошибок. Однако в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу чересчур запутанной методологии расчета Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение упростить методику расчета, чтобы она была понятна всем.

Результаты будут размещены на сайте РИКЗ и в персональных кабинетах абитуриентов. Также будут выложены таблицы перевода первичных баллов в тестовые для сверки правильности подсчета.

Условия централизованного тестирования и централизованных экзаменов будут едиными для того, чтобы обеспечить равные и справедливые условия для всех выпускников. Министерство образования продолжит прием граждан и даст разъяснения по возникающим вопросам.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Андрей Иванец

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