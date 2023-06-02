Результаты первого ЦЭ будут пересчитаны по новой методике, баллы можно будет узнать 2 июня

Результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ) будут пересчитаны по новой методике, и узнать их можно будет уже сегодня, 2 июня. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец.

Он также отметил, что верификация полученных итогов не показала никаких ошибок. Однако в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу чересчур запутанной методологии расчета Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение упростить методику расчета, чтобы она была понятна всем.

Результаты будут размещены на сайте РИКЗ и в персональных кабинетах абитуриентов. Также будут выложены таблицы перевода первичных баллов в тестовые для сверки правильности подсчета.

Условия централизованного тестирования и централизованных экзаменов будут едиными для того, чтобы обеспечить равные и справедливые условия для всех выпускников. Министерство образования продолжит прием граждан и даст разъяснения по возникающим вопросам.