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Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с жертвами землетрясения в Турции

17 апреля 2023 12:59
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Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников принес извинения за то, что сравнил потери Вооруженных сил Украины с числом погибших во время катастрофических землетрясений в Турции.

Руководитель Минобороны Украины попросил прощение как у жителей своей страны, так и Турции, пишет РИА Новости. Резников отметил, что украинский народ сочувствует турецкому.

В воскресенье, 16 апреля, глава профильного украинского ведомства прокомментировал потери ВСУ с начала СВО. Резников заявил, что со стороны украинской армии погибших меньше, чем жертв в результате землетрясений в Турции. 

# Международная политика # Алексей Резников

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