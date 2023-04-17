Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с жертвами землетрясения в Турции

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников принес извинения за то, что сравнил потери Вооруженных сил Украины с числом погибших во время катастрофических землетрясений в Турции.

Руководитель Минобороны Украины попросил прощение как у жителей своей страны, так и Турции, пишет РИА Новости. Резников отметил, что украинский народ сочувствует турецкому.

В воскресенье, 16 апреля, глава профильного украинского ведомства прокомментировал потери ВСУ с начала СВО. Резников заявил, что со стороны украинской армии погибших меньше, чем жертв в результате землетрясений в Турции.