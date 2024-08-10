Режим КТО введён в Курской, Брянской и Белгородской областях России

Режим контртеррористической операции действует на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр НАК.

Введение режима КТО необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и пресечь теракты со стороны Киева, который совершает попытки осуществить дестабилизацию обстановки в регионах России.

В НАК сообщили, что ВС Украины совершили атаку на территорию Курской области, в результате которой есть жертвы среди мирного населения, разрушены жилые дома и иные гражданские объекты. Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников принял решение об организации с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.