Прямой эфир

Режим КТО введён в Курской, Брянской и Белгородской областях России

10 августа 2024 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Режим контртеррористической операции действует на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр НАК.

Введение режима КТО необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и пресечь теракты со стороны Киева, который совершает попытки осуществить дестабилизацию обстановки в регионах России.

В НАК сообщили, что ВС Украины совершили атаку на территорию Курской области, в результате которой есть  жертвы среди мирного населения, разрушены жилые дома и иные гражданские объекты. Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников принял решение об организации с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций на территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

# Международная политика # Александр Бортников

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии разбился пассажирский самолёт – выживших нет
09 августа 2024 20:06

В Бразилии разбился пассажирский самолёт – выживших нет

Великобритания расширила санкционный список против Беларуси
09 августа 2024 13:45

Великобритания расширила санкционный список против Беларуси

Жители Литвы будут платить за переименование улиц
09 августа 2024 13:43

Жители Литвы будут платить за переименование улиц