Режим ЧС по коронавирусу завершён – пандемия продлилась чуть больше трёх лет

Сейчас специалисты отметили тенденцию к снижению числа смертей и госпитализаций. А также высокий уровень иммунитета населения. При этом глава ВОЗ рекомендовал сохранять бдительность в отношении коронавируса, так как он никуда не исчез и продолжает видоизменяться. Риск появления новых вариантов вируса, которые могут вызвать очередные вспышки болезни, все еще сохраняется. А решение о прекращении действия режима ЧС не стоит рассматривать как повод для снижения внимания к COVID-19. Отметим, пандемия коронавируса продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. За это время погибли более 20 миллионов человек. А число выявленных случаев заболевания превышает 750 миллионов.