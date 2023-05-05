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Американские учителя объявили забастовку – их зарплаты едва хватает на жизнь

05 мая 2023 20:15
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Новости США. Тысячи учителей объявили забастовку в США. Работники образования требуют значительного повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американские учителя объявили забастовку – их зарплаты едва хватает на жизнь-1

Как заявляют местные профсоюзы, из-за резкого роста цен на товары и высокой стоимости арендного жилья педагоги вынуждены сводить концы с концами. Например, стандартная 1-комнатная квартира, в зависимости от штата, может обойтись как минимум в 2,5 тысячи долларов. А это примерно половина зарплаты. Оставшейся части в лучшем случае хватит на оплату коммунальных и продукты. И как признаются сами учителя, они уже многие годы не видели хоть какую-то прибавку к своей зарплате.  

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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