Президент Сербии предложил вернуть смертную казнь после двух случаев со стрельбой

Такое высказывание сербского лидера прозвучало после двух резонансных случаев с применением огнестрельного оружия, жертвами которых стали в общей сложности 17 человек. Однако, несмотря на все доводы, кабмин отклонил предложение, цитата – «в связи с международными нормами». При этом некоторые изменения в законодательство Сербии все же были внесены. Глава государства распорядился ужесточить правила хранения оружия. И если сейчас в стране с населением около 6,5 миллиона человек зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, то после ревизии должно остаться порядка 30-40 тысяч. Кроме того, Вучич анонсировал увеличение штата полицейских более чем на тысячу человек, большая часть из которых будет направлена в школы, чтобы пресечь случаи шутинга и насилия.