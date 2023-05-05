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Президент Сербии предложил вернуть смертную казнь после двух случаев со стрельбой

05 мая 2023 20:12
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Новости Сербии. Президент Сербии предложил вернуть смертную казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Вучич глубоко сожалеет о том, что раньше выступал против высшей меры наказания. 

Президент Сербии предложил вернуть смертную казнь после двух случаев со стрельбой-1

Такое высказывание сербского лидера прозвучало после двух резонансных случаев с применением огнестрельного оружия, жертвами которых стали в общей сложности 17 человек. Однако, несмотря на все доводы, кабмин отклонил предложение, цитата – «в связи с международными нормами». При этом некоторые изменения в законодательство Сербии все же были внесены. Глава государства распорядился ужесточить правила хранения оружия. И если сейчас в стране с населением около 6,5 миллиона человек зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, то после ревизии должно остаться порядка 30-40 тысяч. Кроме того, Вучич анонсировал увеличение штата полицейских более чем на тысячу человек, большая часть из которых будет направлена в школы, чтобы пресечь случаи шутинга и насилия. 

# Стрельба # Александр Вучич # Новости Сербии # Фотофакт

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