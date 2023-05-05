Студенты в США стали чаще бросать учёбу

Новости США. Американцы все чаще бросают учебу. В стране наблюдается резкое падение посещаемости колледжей. Набор студентов в бакалавриат уменьшается вот уже три года подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали общественные колледжи. Число учащихся в них сократилось примерно на 15 %. Такая ситуация в американской образовательной системе сложилась из-за экономического кризиса. На фоне резкого роста стоимости жизни и последствий пандемии все больше студентов вынуждены выбирать между учебой и работой, предпочитают остаться без диплома. Кроме того, эксперты утверждают, что сами колледжи не могут дать молодым людям то, что им нужно. Во многих заведениях нет даже элементарного: практического обучения и стажировок.