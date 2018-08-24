Прямой эфир

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Лейн»

24 августа 2018 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Количество осадков из-за низкой скорости тропического циклона стремительно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Лейн»-1

Вышли из берегов реки, подтоплены дороги. Есть опасность оползней. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях и торнадо. Из-за непогоды жители островов запасаются едой и водой, а также готовят временные убежища, чтобы пережить стихию.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Лейн»-4

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Лейн»-6

 

# Ураганы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила
24 августа 2018 07:19

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила

Правительство Великобритании выделит 3 миллиарда фунтов на случай неудачи со сделкой по Brexit
23 августа 2018 15:19

Правительство Великобритании выделит 3 миллиарда фунтов на случай неудачи со сделкой по Brexit

ЕС планирует выделить 50 миллионов евро в качестве помощи Ирану
23 августа 2018 15:17

ЕС планирует выделить 50 миллионов евро в качестве помощи Ирану