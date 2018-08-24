Режим чрезвычайной ситуации объявлен на Гавайях из-за приближения урагана «Лейн»

Новости США. Количество осадков из-за низкой скорости тропического циклона стремительно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Количество осадков из-за низкой скорости тропического циклона стремительно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вышли из берегов реки, подтоплены дороги. Есть опасность оползней. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях и торнадо. Из-за непогоды жители островов запасаются едой и водой, а также готовят временные убежища, чтобы пережить стихию.