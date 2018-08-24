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Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила

24 августа 2018 07:19
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Новости Греции. В Греции более 10 человек скончались от лихорадки Западного Нила в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила-1

В больницах сейчас находятся почти 20 пациентов. Вирус переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Возможен и летальный исход.

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила-4

В 2018 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о 5 погибших от лихорадки Западного Нила. В этом – уже 107 человек заражены вирусом.

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила-6

Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила-8

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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