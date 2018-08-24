Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила

Новости Греции. В Греции более 10 человек скончались от лихорадки Западного Нила в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницах сейчас находятся почти 20 пациентов. Вирус переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Возможен и летальный исход.