Более 10 человек в Греции скончались от лихорадки Западного Нила

Новости Греции. В Греции более 10 человек скончались от лихорадки Западного Нила в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В Греции более 10 человек скончались от лихорадки Западного Нила в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницах сейчас находятся почти 20 пациентов. Вирус переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Возможен и летальный исход.
В 2018 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о 5 погибших от лихорадки Западного Нила. В этом – уже 107 человек заражены вирусом.