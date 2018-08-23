ЕС планирует выделить 50 миллионов евро в качестве помощи Ирану

Новости Ирана. Первый пакет помощи Ирану в размере 18 миллионов евро утвердила Еврокомиссия. 8 из них пойдут на финансирование частного сектора экономики, еще столько же – на решение экологических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это лишь часть тех средств, которые будут предоставлены Ирану. В общей сложности Евросоюз намерен выделить стране 50 миллионов евро. Напоминаем, государства-участники объединения, выступившие за сохранение ядерной сделки, продолжают сотрудничать с исламской республикой. Согласно принятому ЕС регламенту, экстерриториальные санкции США в отношении Ирана не действуют на территории европейских государств.