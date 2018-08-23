Правительство Великобритании выделит 3 миллиарда фунтов на случай неудачи со сделкой по Brexit

Новости Великобритании. Правительство Соединенного Королевства дополнительно выделит 3 миллиарда фунтов на случай, если Лондону не удастся договориться о взаимовыгодных условиях с ЕС по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, штат сотрудников государственных и социальных учреждений, которые будут заниматься подготовкой к возможному провалу, планируется увеличить на 9000 человек. При этом министр по вопросам Brexit выразил уверенность, что переговоры увенчаются успехом.