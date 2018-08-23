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Правительство Великобритании выделит 3 миллиарда фунтов на случай неудачи со сделкой по Brexit

23 августа 2018 15:19
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Новости Великобритании. Правительство Соединенного Королевства дополнительно выделит 3 миллиарда фунтов на случай, если Лондону не удастся договориться о взаимовыгодных условиях с ЕС по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Великобритании выделит 3 миллиарда фунтов на случай неудачи со сделкой по Brexit-1

Кроме того, штат сотрудников государственных и социальных учреждений, которые будут заниматься подготовкой к возможному провалу, планируется увеличить на 9000 человек. При этом министр по вопросам Brexit выразил уверенность, что переговоры увенчаются успехом.

# Brexit # Фотофакт

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