Режим чрезвычайного положения во Франции может быть продлен до 15 июля 2017 года

Новости Франции. Парламент Франции проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране. На заседании, которое длилось несколько часов, инициативу поддержали большинство депутатов. Предполагается, что чрезвычайное положение будет продлено до 15 июля 2017 года, это решение 14 декабря должен утвердить сенат.

Таким образом, президентские и парламентские кампании пройдут в условиях действия режима ЧП. Он был введен после терактов в Паржие в ноябре 2015 года и продлевался уже пять раз из-за высокого уровня террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.