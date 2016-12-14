Новости Узбекистана. Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность президента Узбекистана. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Ташкенте. Председатель Центральной избирательной комиссии вручил ему удостоверение президента.

Новоизбранный глава государства дал клятву верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, а также добросовестно выполнять возложенные на президента обязанности.

Мирзиеев победил на президентских выборах с результатом 88,61%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.