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Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность президента Узбекистана

14 декабря 2016 07:23
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Новости Узбекистана. Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность президента Узбекистана. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Ташкенте. Председатель Центральной избирательной комиссии вручил ему удостоверение президента.

Новоизбранный глава государства дал клятву верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, а также добросовестно выполнять возложенные на президента обязанности.

Мирзиеев победил на президентских выборах с результатом 88,61%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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