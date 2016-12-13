Прямой эфир

В Румынии на парламентских выборах победила социал-демократическая партия

13 декабря 2016 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Румынии. В Румынии 13 декабря объявлены окончательные результаты парламентских выборов. Победила социал-демократическая партия, которая набрала 45% голосов. Доминирует эта партия в обеих палатах национального парламента.

Она неизменно участвуют во всех правящих коалициях, и бедственное экономическое положение страны граждане связывали, во многом, именно с ней. Однако социал-демократам удалось мобилизовать свой электорат, который при низкой явке и обеспечил победу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: на пляже в Сан-Франциско образовался провал глубиной и диаметром в десятки метров
13 декабря 2016 10:11

Видеофакт: на пляже в Сан-Франциско образовался провал глубиной и диаметром в десятки метров

В Италии привели к присяге новое правительство
13 декабря 2016 07:33

В Италии привели к присяге новое правительство

Во Франции начался процесс по делу главы МВФ Кристин Лагард
13 декабря 2016 07:29

Во Франции начался процесс по делу главы МВФ Кристин Лагард