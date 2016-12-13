В Румынии на парламентских выборах победила социал-демократическая партия

Новости Румынии. В Румынии 13 декабря объявлены окончательные результаты парламентских выборов. Победила социал-демократическая партия, которая набрала 45% голосов. Доминирует эта партия в обеих палатах национального парламента.

Она неизменно участвуют во всех правящих коалициях, и бедственное экономическое положение страны граждане связывали, во многом, именно с ней. Однако социал-демократам удалось мобилизовать свой электорат, который при низкой явке и обеспечил победу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.