Reuters прервал прямую трансляцию из центра Киева

На YouTube-канале агентства больше часа транслировался поток, в котором показывали вид на площадь после того как Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине.

Агентство Reuters остановило онлайн-трансляцию с камер на киевской площади Независимости. Об этом пишет ТАСС.

В марте 2022 года СБУ запретила вести прямые трансляции с площади в связи с введенным военным положением, а также публикацию фото и видео взрывов и обстрелов.

Это уже 2-я попытка Reuters начать трансляцию после запрета.

3 марта Reuters сообщило о прекращении военной помощи в Украину по указанию Трампа, что позже было подтверждено Пентагоном. Это произошло после перепалки лидеров Украины и США Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.