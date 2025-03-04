Прямой эфир

Reuters прервал прямую трансляцию из центра Киева

04 марта 2025 11:09
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Агентство Reuters остановило онлайн-трансляцию с камер на киевской площади Независимости. Об этом пишет ТАСС.

На YouTube-канале агентства больше часа транслировался поток, в котором показывали вид на площадь после того как Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине.

Reuters прервал прямую трансляцию из центра Киева-1

Фото: pixabay

В марте 2022 года СБУ запретила вести прямые трансляции с площади в связи с введенным военным положением, а также публикацию фото и видео взрывов и обстрелов.

Это уже 2-я попытка Reuters начать трансляцию после запрета. 

3 марта Reuters сообщило о прекращении военной помощи в Украину по указанию Трампа, что позже было подтверждено Пентагоном. Это произошло после перепалки лидеров Украины и США Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

# калейдоскоп

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