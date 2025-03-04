Дональд Трамп, как и обещал, начал торговую войну с соседними странами и Китаем. США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики. И до 20 % повышены тарифы на продукцию из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.