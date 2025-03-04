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США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики

04 марта 2025 10:51
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Дональд Трамп, как и обещал, начал торговую войну с соседними странами и Китаем. США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики. И до 20 % повышены тарифы на продукцию из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики-2

В качестве причины такого решения в Белом доме назвали потоки наркотиков и мигрантов, которые идут из этих стран в Соединенные Штаты Америки. Пекин уже подал иск в ВТО и ввел пошлины на американские товары. Ответные меры пообещали предпринять Канада и Мексика. Между тем развязанная Вашингтоном торговая война грозит США неприятными последствиями. В частности, эксперты предупреждают о скором росте цен и падении экономики из-за сокращения экспорта. 

# Дональд Трамп # Международная политика

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