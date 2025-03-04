Дональд Трамп, как и обещал, начал торговую войну с соседними странами и Китаем. США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики. И до 20 % повышены тарифы на продукцию из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дональд Трамп, как и обещал, начал торговую войну с соседними странами и Китаем. США ввели 25 % пошлины на товары из Канады и Мексики. И до 20 % повышены тарифы на продукцию из КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве причины такого решения в Белом доме назвали потоки наркотиков и мигрантов, которые идут из этих стран в Соединенные Штаты Америки. Пекин уже подал иск в ВТО и ввел пошлины на американские товары. Ответные меры пообещали предпринять Канада и Мексика. Между тем развязанная Вашингтоном торговая война грозит США неприятными последствиями. В частности, эксперты предупреждают о скором росте цен и падении экономики из-за сокращения экспорта.