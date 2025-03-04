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Гражданин России передавал разведке Украине данные о режимном объекте ВС РФ

04 марта 2025 10:59
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видео, на котором российский задержанный признается в передаче украинской разведке фотографий моста через реку Дон с боевой техникой и военными складскими помещениями. Об этом пишет РИА Новости.

Гражданин России передавал разведке Украине данные о режимном объекте ВС РФ-1

Фото: pixabay

Заключенный, 1991 года рождения, вышел на связь с СБУ в 2024 году и передал сведения о режимном военном объекте. Открыто дело о государственной измене.

# ФСБ

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