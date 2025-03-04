Гражданин России передавал разведке Украине данные о режимном объекте ВС РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видео, на котором российский задержанный признается в передаче украинской разведке фотографий моста через реку Дон с боевой техникой и военными складскими помещениями. Об этом пишет РИА Новости.

Заключенный, 1991 года рождения, вышел на связь с СБУ в 2024 году и передал сведения о режимном военном объекте. Открыто дело о государственной измене.