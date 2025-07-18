Религиозный геноцид – киевские власти обязали УПЦ окончательно разорвать связи с РПЦ до 18 августа
Официальный Киев нанес очередной удар по верующим. Украинской православной церкви поставлен ультиматум: окончательно разорвать все оставшиеся связи с Русской православной церковью за месяц – до 18 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государственная служба Украины по этнической политике и свободе совести потребовала от митрополита Онуфрия предоставить доказательства выхода из структуры РПЦ, отозвать всех священнослужителей и публично заявить о расторжении связей. Это решение – кульминация многолетнего давления на УПЦ, которая, по мнению украинских властей, якобы представляет угрозу национальной безопасности.
Ситуация усугубляется тем, что митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства, обвинив в поддержке связей с Русской православной церковью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное решение Зеленского, справедливо отметила, что Киев, преследуя цель декоммунизации, лишает своих граждан права на религиозную свободу и вероисповедание.
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:
Ради ликвидации крупнейшей в Украине религиозной конфессии при позорном молчании профильных международных структур и большинства западных поборников прав человека они пошли на очередное беззаконие. Делают все, чтобы обезглавить Украинскую православную церковь и оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православных украинцев.
За подобными решениями стоит многолетняя и целенаправленная политика украинских властей по уничтожению канонического православия. Еще в 2014 году начались гонения на УПЦ. Ей была создана марионеточная альтернатива, боевики которой при поддержке Киева захватывают храмы, избивают священников, а местные администрации лишают каноническую церковь земли и фабрикуют уголовные дела против священнослужителей.
Сможет ли Украина сохранить культурную идентичность, отказавшись от своей истории – вероятно, нет. Стоит напомнить, что именно в Киеве, а точнее в Киевской Руси, зарождалось православие, и разрыв этих духовных уз – болезненный процесс для миллионов верующих. То, что строилось веками и является частью общей истории, сегодня, не без помощи Запада, рушится на глазах.