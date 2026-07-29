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Падение уровня воды в Рейне ставит под угрозу грузоперевозки по всей Германии

29 июля 2026 06:34
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Из-за жары и засухи уровень воды в немецком Рейне резко снизился, что привело к серьезным проблемам с грузоперевозками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Падение уровня воды в Рейне ставит под угрозу грузоперевозки по всей Германии-2

Суда могут перевозить лишь четверть обычного груза, что вынуждает компании искать альтернативные пути доставки. Бизнес переориентируется на железнодорожные и автомобильные перевозки, но это увеличивает расходы. Существует риск повторения логистического кризиса 2022 года, поскольку Рейн – ключевой маршрут для транспортировки угля, зерна и топлива.

# Германия

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