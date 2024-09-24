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Лукашенко поздравил Ануру Кумару Диссанаяке с победой на президентских выборах в Шри-Ланке

24 сентября 2024 20:28
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Беларусь рассчитывает в ближайшее время более полно раскрыть потенциал двустороннего взаимодействия со Шри-Ланкой. Это отметил Президент Беларуси в поздравлении Ануру Кумару Диссанаяке с избранием на пост Президента Шри-Ланки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Ануру Кумару Диссанаяке с победой на президентских выборах в Шри-Ланке-2

Александр Лукашенко пожелал успехов на ответственном государственном посту и реализации всех намеченных начинаний, направленных на развитие республики. Глава государства также предложил в ближайшее время на уровне правительств актуализировать планы сотрудничества в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, химической промышленности, туризма и образования. «Беларусь имеет значительный опыт производства широкого спектра товаров и оказания услуг, которые могут удовлетворить потребности ланкийской стороны», – подчеркнул Президент.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве

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