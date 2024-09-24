Лукашенко поздравил Ануру Кумару Диссанаяке с победой на президентских выборах в Шри-Ланке

Беларусь рассчитывает в ближайшее время более полно раскрыть потенциал двустороннего взаимодействия со Шри-Ланкой. Это отметил Президент Беларуси в поздравлении Ануру Кумару Диссанаяке с избранием на пост Президента Шри-Ланки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пожелал успехов на ответственном государственном посту и реализации всех намеченных начинаний, направленных на развитие республики. Глава государства также предложил в ближайшее время на уровне правительств актуализировать планы сотрудничества в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, химической промышленности, туризма и образования. «Беларусь имеет значительный опыт производства широкого спектра товаров и оказания услуг, которые могут удовлетворить потребности ланкийской стороны», – подчеркнул Президент.